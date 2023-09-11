الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تُغطى أنحاء الجمهورية خلال 6 أشهر".. "الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة "الكشف عن الأورام"

مبادرة الكشف عن الأورام
مبادرة الكشف عن الأورام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إطلاق مبادرة الكشف عن الأورام، والتي ستغطي الجمهورية بأكملها، خلال 6 أشهر.

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، إن القيادة السياسية ترعى صحة المواطنين في إطار الحرص على صحة المصريين، وتم في هذا الإطار إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، للحد من زيادة معدلات الإصابة بنسبة 63%، مشيرًا إلى أن الحرص على المواطن المصري هو مبادرة مستمرة ومستدامة.


وأوضح المتحدث باسم الصحة أن الكشوفات تتم في البداية من خلال استبيانات للفئات الأكبر من 18 سنة، لمعرفة عوامل الخطورة، ويتم عمل الفحوصات والتحاليل، وإذا كانت النتيجة إيجابية يتم عمل اللازم لتلقي لعلاج المناسب سواء كان علاجًا جراحيًا أو دوائيًا، ويتم على نفقة الدولة بالكامل، ولا يتحمل المواطن أي تكاليف خلال هذه المبادرة، لأن أدوية وتحاليل الأورام مكلفة جدًا وتتحملها الدولة من أجل حياة كريمة لمواطنيها.


وذكر عبدالغفار أن هناك 9 محافظات في المرحلة الأولى للمبادرة، وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستكون هناك 11 محافظة أخرى، ليصبح العدد الإجمالي 20 محافظة، وفي النصف الأول من 2024 ستكون الـ27 محافظة ضمن نطاق تطبيق المبادرة.

 

وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، موضحًا أنّها مبادرة ضخمة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، كما أنّ كل جنيه يُصرف على المبادرات الصحية يوفر ملايين الجنيهات.

 

وتابع وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح المبادرة الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، أنّ الفئة المستهدفة من المبادرة الصحية تصل إلى 30 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

 

وأشار إلى أن المبادرة الصحية جرى إطلاقها في 9 محافظات، ومن المقرر تدشين المرحلة الثانية، وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.

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