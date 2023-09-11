الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق الرسمي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.
وأشار عبدالغفار إلى أن طريقة الكشف بالمبادرة في البداية تكون عن طريق استبيان من خلال وحدات الرعاية الأساسية للفئات الأكبر من 18 عامًا من الذكور والإناث لمعرفة عوامل الخطورة.

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وقال عبدالغفار إنه إذا كانت عوامل الخطورة مرتفعة فيتم إجراء الفحوصات والتحاليل، لافتًا إلى أنه إذا جاءت النتيجة إيجابية تتم إحالة المريض إلى أحد مراكز الأورام المتخصصة المنتشرة في كل المحافظات لتلقي العلاج المناسب سواء جراحيًا أو دوائيًا.

العلاج بالمجان

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث يتم الكشف والعلاج بالمجان من خلال المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها في 9 محافظات حاليًا ثم ستغطى 11 محافظة قبل نهاية عام 2023، فى حين سيتم تغطية باقى المحافظات تباعًا في الربع الأول من عام 2024

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد افتتح أمس الأحد أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» بالتعاون مع شركة «روش» العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة HDV Egypt الرائدة في الاختبارات التشخيصية، والممثل الرسمي لشركة «Illumina Inc» العالمية في مجال اختبارات التتابع الجيني.

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جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا)، بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان.  

وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولي CAP للمعمل، وهي الشهادة الدولية التي تضمن جودة الإجراءات المعملية.

الصحة
الصحة
الاورام الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للشف المبكر عن الأورام السرطانية البروستاتا مراكز الأورام المتخصصة

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