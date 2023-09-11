الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تقديم 470 ألفًا و103 خدمات ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 470 ألفا و103 خدمات من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الأحد 10 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و117 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و346 خدمة.

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وأضاف «عبدالغفار» أن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ4 آلاف و253 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و868 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

صحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة قدمت 2677 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و303 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و326 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ37 ألفا و775 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 13 ألفا و504 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 10 آلاف و215 مواطنا.

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وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 101 ألف و768 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 72 ألفا و457 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 152 ألفا و58 طفلا.

الصحة النفسية

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و368 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و800 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

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