الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف طرق الوقاية من ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثى الولادة

مبادرة السمع
مبادرة السمع

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من أمراض ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثى الولادة، لافتة إلى أنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع، من خلال الالتزام بعدد من الإجراءات.

وأشارت إلى أنه يمكن الوقاية من فقدان السمع من خلال الحصول على تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأم والوليد، والكشف المبكر عن التهاب الأذن الوسطى، وتوفير طرق علاجه فى وقت مبكر.

100 يوم صحة

وطالبت المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على صحة المواطنين وكل أفراد الأسرة، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتى تستقبل المواطنين يوميًا من ٩ صباحًا لـ٩ مساءً، مشيرة إلى أن المبادرة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وخصصت خطًا ساخنًا للاستفسار على الرقم ١٥٣٣٥.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، مؤكدة أن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة وصولًا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار "100 مليون صحة"، وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030".

مراكز الكشف السمعى للأطفال

وأضافت أنه تمت زيادة عدد مراكز الكشف السمعى للأطفال بدءًا من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية فى جميع المحافظات.

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علامات تُنذر بفقدان السمع تدريجياً


وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن تقديم 391 ألفًا و564 خدمة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة» السبت 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة فقدان السمع لدى الأطفال الحصبة الالمانية التهاب السحايا مراكز الإحالة السمعية لأطفال حديثي الولادة

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