الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تحذير الصحة العالمية.. أفضل الطرق للحفاظ على صحة القلب

نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من أمراض القلب

تعد منظمة الصحة العالمية  واحدة من المنظمات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وتعمل على تعزيز الوعي والتوعية بالأمراض وحماية الصحة في جميع أنحاء العالم، فأحد المواضيع المهمة التي تحذر منها وتعمل على توعيتها هو أمراض القلب.

 

تعد أمراض القلب من بين أكبر أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن العديد من هذه الحالات يمكن الوقاية منها والتحكم فيها من خلال إتباع نمط حياة صحي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع المنظمة "who".

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الأسباب الشائعة لأمراض القلب:

توجد عدة أسباب تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي معظم الحالات يكون النمط الحياتي الغير صحي هو العامل الأساسي، بعض الأسباب الشائعة لأمراض القلب تشمل:

 

ارتفاع ضغط الدم: يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب، فمن الضروري مراقبة ضغط الدم بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.

 

التدخين: يعد التدخين عاملاً رئيسياً في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي الدخان على مواد سامة تضر بالأوعية الدموية وتؤدي إلى تصلب الشرايين.

 

ارتفاع مستويات الكولسترول: تراكم الكولسترول في الشرايين يسبب تضيقها وزيادة خطر حدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

 

السمنة: الوزن الزائد والسمنة يزيدان من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، يجب تناول نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على وزن صحي.

 

نمط الحياة غير الصحي: النشاط البدني المحدود والتعرض المستمر للضغوط والتوتر وسوء التغذية وقلة النوم يزيدان من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

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نصائح للوقاية من أمراض القلب:

الابتعاد عن التدخين: يُنصح بالامتناع عن التدخين تمامًا وتجنب تعرض الجسم للدخان السلبي، بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية، حيث ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية أو السباحة، لمدة 30-60 دقيقة يوميًا على الأقل.

 

تناول نظام غذائي صحي: يجب تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتقليل تناول الملح والسكر والدهون المشبعة.

 

السيطرة على ضغط الدم ومستويات الكولسترول: يجب مراقبة ضغط الدم ومستويات الكولسترول بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها إذا كانت مرتفعة.

 

التعامل مع التوتر والضغوط النفسية: يجب استخدام تقنيات التخفيف من التوتر مثل التمارين التنفسية واليوجا أو العمل على هوايات تهدئة الأعصاب للتخلص من التوتر والضغوط النفسية.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الصحة العامة أمراض القلب أسباب الوفاة

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