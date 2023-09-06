الحماية من السرطان وأمراض القلب.. تعرف على فوائد الطماطم الكرزية الحمراء

الطماطم الكرزية الحمراء والمشرقة وذات الحجم الصغير ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة للتعامل مع آلام الجوع في منتصف الوجبة، ولكنها توفر أيضًا فوائد صحية مثيرة للإعجاب في الحماية من أنواع معينة من السرطان وأمراض القلب وتلف الجلد.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تحتوي على عناصر غذائية أكثر كثافة من الطماطم العادية، كما أن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في رحلة إنقاص الوزن، وتخفيف مشاكل الإمساك، والحفاظ على المناعة عالية، أضفها إلى السلطة أو العصير أو الحساء أو استخدمها في البيتزا أو المكرونة، يمكنك الوثوق بالطماطم الكرزية لإضافة مغذيات دقيقة مذهلة إلى نظامك الغذائي.

"قد تكون الطماطم الكرزية صغيرة الحجم، لكنها مليئة بالفوائد الكبيرة لصحتك، هذه الطماطم الصغيرة ليست لذيذة فحسب، ولكنها مليئة أيضًا بأشياء مهمة يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا والبقاء بصحة جيدة، الطماطم الكرزية صغيرة الحجم وصغيرة الحجم الطماطم معروفة بلونها الأحمر النابض بالحياة، فهي مليئة بالفيتامينات مثل C، والمعادن مثل البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، فهي توفر دفعة صحية، كما أن عدد السعرات الحرارية المنخفضة، ومحتوى الألياف، وتعدد الاستخدامات في الأطباق المختلفة يجعلها خيارًا لذيذًا ومغذيًا. لتناول الوجبات الخفيفة والطبخ.

فوائد الطماطم الكرزية

تشارك اختصاصية التغذية فيدهي تشاولا قائمة من الفوائد التي يمكن أن يجلبها تناول طماطم الكرز بانتظام:

1. قوة الفيتامينات والمعادن

الطماطم الكرزية تشبه كنزًا من الفيتامينات والمعادن. فهي مليئة بفيتامين C، الذي يساعد جسمك على مقاومة المرض ويجعل بشرتك تبدو رائعة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على البوتاسيوم، وهو بمثابة بطل خارق لقلبك وعضلاتك.

2. الألياف

يساعد محتوى الألياف الموجودة فيها في الحفاظ على تحرك الأشياء بسلاسة في جهازك الهضمي، حتى لا تشعر بالانسداد.

3. الحماية من السرطان

اللون الأحمر الزاهي للطماطم الكرزية ليس رائعًا فقط عند النظر إليه - بل إنه في الواقع مفيد جدًا لك. يأتي هذا اللون من مادة تسمى الليكوبين، والتي تعمل كحارس شخصي لخلاياك. فهو يساعد على حماية جسمك من سرطان البروستاتا وأمراض القلب والحفاظ على قوة عظامك.

4. انخفاض السعرات الحرارية

هى منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناولها كوجبة خفيفة دون القلق كثيرًا. إنها تمنحك تلك الأزمة المرضية دون أن تشعر بالذنب.

5. طرق عديدة للاستمتاع

يمكنك وضعها في السلطات لجعلها ألذ وأكثر صحة، وممكن الاستعانة بها في أطباق المكرونة، ويمكنك الحصول على فيتامين C والمعادن مثل البوتاسيوم، ويفضل الألياف الموجودة فيها، مليء بالليكوبين الذي يحافظ على سلامة خلاياك وقد يقاوم بعض أنواع السرطان.