السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من الاكتئاب لأمراض القلب.. تعرف على أشهر المشاكل الصحية للموظفين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الصحة العقلية والصحة الجسدية أمورًا حيوية للموظفين في مكان العمل، حيث يعتبر العاملون أصولًا قيمة للشركات والمؤسسات، لذا يجب الاهتمام بصحتهم ورفاهيتهم، حيث أن توفير بيئة عمل صحية وداعمة تساهم في  الوقاية من الأمراض ويمكن أن يساعد في تحسين صحة الموظفين ورفاهيتهم بشكل عام. 

يعاني الكثير من الموظفين والعاملين بالمكاتب العديد من الأمراض النفسية والجسدية من انتشار، والتي تؤثر على أدائهم ورضاهم عن العمل، ففي السطور التالية، يقدم الخبراء بموقع " mental health"  أشهر الأمراض التي تصيب الموظفين وكيفية الوقاية منها.

قائمة الأمراض النفسية:

الاكتئاب: يصنف الاكتئاب على أنه اضطراب نفسي شائع يتسم بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة اليومية.

القلق والتوتر: القلق أكثر المشكلات النفسية التي تؤثر على العاملين بالمكاتب والموظفين بشكل عام، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية.

الإجهاد المستمر: قد يسبب الضغط النفسي المستمر والشديد تأثيرات سلبية على الصحة العقلية والجسدية للموظفين.

الاضطراب الثنائي القطبي: يتميز بالتغيرات الشديدة في المزاج بين الاكتئاب العميق والهوس، ويؤثر على 10% من الموظفين وفقًا لأخر تقارير منظمة الصحة العالمية.

هل يؤثر الإجهاد النفسي على قدرة التعافي من الأمراض؟

قائمة الأمراض الجسدية:

متلازمة الإجهاد العام: يعاني البعض من تعب مستمر واستنزاف الطاقة والاحساس بالعجز نتيجة الضغط الشديد في مكان العمل.

الأمراض القلبية: يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للضغوط والإجهاد في بيئة العمل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأرق: يعاني بعض الموظفين من صعوبة في النوم بسبب التوتر والضغط في العمل، مما يتسبب في الاضطراب في وظائفهم اليومية.

الشلل النصفي: يمكن أن يسبب الاضطراب العصبي نتيجة المشاكل والضغوط في العمل تجمّد الأعضاء وفقدان الحركة في أي جزء من الجسم.

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كيفية الوقاية من الأمراض النفسية والجسدية؟

تعزيز الحماية النفسية: يجب توفير بيئة عمل صحية تشجع على الراحة النفسية وتعزز الاستقرار العاطفي، كما يجب توفير موارد تثقيفية عن التعامل مع التوتر وإدارة الضغوط وتحسين الصحة النفسية والجسدية.

 توفير برامج الرعاية الصحية: ينصح بتوفير فحوصات طبية منتظمة وبرامج صحية متكاملة تشمل التغذية السليمة والنشاط البدني للموظفين.

إنشاء بيئة عمل صحية: تضمن تقديم إجازات منتظمة ومرونة في أوقات العمل ودعم العملاء المرضى، والحفاظ على توازن الحياة الشخصية والعمل.

 

صحة الموظفين الصحة العقلية الأمراض النفسية الأمراض النفسية والجسدية القلق والتوتر الاكتئاب الإجهاد المستمر

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