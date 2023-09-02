منها السمنة وارتفاع ضغط الدم.. احذر من تلك الأمراض لأنها تسبب الفلات فوت

يشتكي بعض الناس من إصابتهم بالقدم المسطحة أو ما يسمى الفلات فوت، مما يسبب لهم العديد من المشاكل الصحية والمتاعب عند الحركة الكثيرة.

ويتم تحديد القدم المسطحة من خلال الطريقة التي يتصل بها الجانب السفلي من القدمين بالأرض، حيث يتحمل القوس الموجود في القدمين من الأسفل وزن الجسم بطريقة ديناميكية، وإذا كان معظم أو الجزء السفلي من القدمين مسطح ويلامس الأرض أثناء الوقوف، فهذا يشير إلى وجود مشكلة صحية، وهي قدم مسطحة.

وحسب موقع "Hindustan times" فإنه عادة لا تسبب الأقدام المسطحة أي أعراض لدى معظم الأشخاص. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الأقدام المسطحة من آلام في القدم، خاصة في منطقة الكعب أو في منتصف القدم، لأن ممارسة الأنشطة يمكن أن يزيد من حدة الألم، كما أن هناك احتمالية للتعرض للتورم على طول الجزء الداخلي من الكاحل، ويسهل ذلك الإصابة بالشوكة العظمية.



أسباب الإصابة بالقدم المسطحة:

ووفقًا لخبراء الصحة فإن العوامل التي تؤدي إلى القدم المسطحة هي السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والحمل، والسكري، والصدمات والخبطات في القدمين، والعوامل الوراثية، وضعف عظام القدمين، وإصابات القدم والكاحل، والتهاب المفاصل، والإفراط في استخدام الأوتار، وتشوهات النمو في مرحلة الطفولة، مع التقدم في السن أو بعده، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من الأقدام المسطحة استشارة الطبيب وطلب التدخل في الوقت المناسب.

وقال الدكتور بريثافيراج ديشموخ، جراح العظام: "إن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر للقدم المسطحة لأنه يسبب خللا في الوتر الظنبوبي الخلفي، نظرًا لأن أقواس القدم تدعم وزن الجسم وتعمل كممتص للصدمات، فإن أي عامل يعارض هذه الوظائف الميكانيكية الحيوية المهمة يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالأقواس الساقطة أو الأقدام المسطحة، ووجود الوزن الزائد أو السمنة يضع ضغطًا إضافيًا على أقواس القدم، مما يزيد من احتمالية الحصول على أقدام مسطحة، في حين أن بعض الأفراد الذين يعانون من الأقدام المسطحة قد لا يشعرون بأي تعب في البداية، إلا أن التأثير طويل المدى يمكن أن يمثل عبئًا مفرطًا على المفاصل والعظام والعضلات والأوتار في القدمين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في القوس والكاحل، بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم عدم الاستقرار في حدوث ألم في الركبتين أو الوركين أو أسفل الظهر، وتؤدي الإصابة بالقدم المسطحة إلى خلل في الوتر الظنبوبي الخلفي مما يعني ألمًا لا يطاق في القدم والكاحل مما يجعل من الصعب على الشخص المصاب المشي أو القيام بأي أنشطة بسهولة".

وأضاف: "يجب معرفة أن هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم أيضًا والقدم المسطحة، فارتفاع ضغط الدم يسبب تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك تلك الموجودة في القدمين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى العضلات والأربطة التي تدعم أقواس القدم، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالقدم المسطحة.

وأيضًا تلعب السمنة دورًا مهمًا في التسبب في القدم المسطحة، حيث يضع وزن الجسم الزائد ضغطًا هائلاً على جميع المفاصل التي تحمل الوزن بما في ذلك القدمين، مع مرور الوقت يؤدي هذا الضغط المستمر إلى إضعاف وتمدد الأوتار والأربطة في أقدامنا مما يؤدي إلى فقدانها لمرونتها ويؤدي إلى الاصابة بالقدم المسطحة".

نصائح يجب وضعها في الاعتبار:

إن العناية بالصحة العامة للفرد أمر ضروري ليس فقط للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسمنة ولكن أيضًا المضاعفات ذات الصلة، ويوصي خبراء الصحة بأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في الحفاظ على وزن صحي مع تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية مما يقلل من مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم. وايضا تناول نظام غذائي متوازن يتضمن الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، وقد يساعد الحفاظ على وضعية جيدة للجسم من خلال تمارين مثل اليوجا ودمج الأنشطة التي تقوي العضلات في منع أو تخفيف أعراض القدم المسطحة.