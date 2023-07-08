بعد تحذيرات الصحة.. كيف يمكن العناية بنظافة وصحة القدمين؟

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الإهمال في نظافة القدمين خاصة بعد الرجوع من الخارج وارتداء الأحذية فترات طويلة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

وبحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض ومشاكل القدم من خلال النظافة الشخصية الصحية والعناية بقدميك، لا تشمل ممارسات نظافة القدم الصحية غسل قدميك فحسب ، بل تشمل أيضًا تقليم أظافر قدميك وارتداء أحذية واقية مناسبة جيدًا.

في هذا التقرير يستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية كيفية العناية الأساسية بأقدام صحية.

كيف تحمي قدميك:

- اغسل قدميك كل يوم وجففهما تمامًا.

- جفف بين الأصابع خاصة جيدا.

- قص أظافرك وحافظ عليها نظيفة.

- قم بتغيير جواربك مرة واحدة على الأقل يوميًا.

- افحص قدميك بانتظام بحثًا عن الجروح والقروح والتورم والجفاف وأظافر القدم المصابة واستخدم العلاج حسب الحاجة وحسب ارشادات الطبيب المختص.

- عند زيارة صالون للعناية بالقدم ، اختر صالونًا نظيفًا و تأكد من أن الصالون يعقم الأدوات بعد كل استخدام مثل قصافة الأظافر والمقص والأدوات الأخرى الخاصة بالعناية بالقدمين.

- اغسل قدميك بالماء والصابون.

- يجب أن تعرف جيدا أن نظافة القدم هي مفتاح تعزيز الصحة الجيدة.

واستعرض التقرير أن العديد من الحالات المرضية المتعلقة بالقدم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنظافتهما وهي:

القدم الرياضي أو سعفة القدم:

و هي عدوى تصيب الجلد والقدمين يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من الفطريات التي تنمو في البيئات الدافئة والمظلمة والرطبة، على الرغم من أن سعفة القدم يمكن أن تؤثر على أي جزء من القدم ، إلا أن العدوى غالبًا ما تؤثر على المسافات بين أصابع القدم، وتساعد ممارسات النظافة الجيدة ، مثل الحفاظ على قدميك وأصابع قدمك نظيفة وجافة مع تغيير حذائك وجواربك بانتظام ، على منع سعفة القدم أو السيطرة عليها .

القدم السكري:

يمكن لمرض السكري أن تتلف أعصاب اقدامهم ويؤثر ذلك على تدفق الدم في القدمين والساقين، ويمكن أن تعرض النظافة السيئة للقدمين الشخص لخطر متزايد للإصابة بالعدوى.

التهابات الأظافر الفطرية:

هي التهابات شائعة في أظافر اليدين والقدمين يمكن أن تتسبب في تغير لون الظافر ، وسمكه ، وتجعله أكثر عرضة للتشقق والكسر، يمكن للشقوق الصغيرة في الاظافر أو الجلد المحيط أن تسمح لهذه الجراثيم بدخول الظافر وتسبب العدوى.

الدودة الشصية:

هي دودة طفيلية و تعد واحدة من أكثر الديدان الأسطوانية شيوعًا الموجودة في البشر، و تعد عدوى الدودة الشصية أكثر شيوعًا في الأماكن محدودة الموارد مع ضعف الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، و أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالديدان الخطافية هي عدم المشي حافي القدمين في المناطق التي تنتشر فيها الدودة الشصية وحيث قد تكون التربة ملوثة ببراز الإنسان.