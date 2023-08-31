هل يؤثر الإجهاد النفسي على قدرة التعافي من الأمراض؟

رغم تقدم العلوم الطبية والتكنولوجية، لا يزال الإجهاد النفسي يعد أحد العوامل المؤثرة على الصحة العامة، فالحياة اليومية المليئة بالضغوط والمشاكل تمثل تحدياً للكثيرين، ومع التأثير السلبي للإجهاد النفسي على الجسم والعقل،

وأوضح الخبراء بموقع " everydayhealth" الطب، أنه قد يؤثر الإجهاد النفسي، على القدرة في التعافي من الأمراض، ففي السطور التالية يوضح الخبراء العلاقة بين الإجهاد النفسي والتعافي من الأمراض، وكيف يمكن الوقاية منه لتعزيز الصحة العامة.

العلاقة بين الإجهاد النفسي والتعافي من الأمراض:

وأكد الخبراء، أن الجسم والعقل مترابطان بشكل وثيق، والإجهاد النفسي يمكن أن يؤثر على كل منهما، فمن الأمور المهمة أن الإجهاد النفسي يؤدي إلى تفاعلات في الجهاز المناعي، والذي يلعب دوراً حاسماً في التعافي من الأمراض، فعندما نكون تحت الإجهاد العاطفي المستمر، يتعرض جهازنا المناعي لتأثيرات سلبية، مما قد يؤدي إلى ضعفه وعدم قدرته على مكافحة الأمراض بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، فالإجهاد النفسي يمكن أن يؤثر على السلوكيات الصحية، مثل سوء التغذية وقلة ممارسة النشاط البدني والنوم غير المنتظم، فهذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض وتباطؤ عملية التعافي.

كما أن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى قدرة العقل على التأثير على العملية الشفائية، فالتفاؤل والإيجابية النفسية يمكن أن يسهمان في تعزيز القدرة على التعافي والقضاء على الأمراض بشكل أسرع.

ما أهمية الوقاية من الإجهاد النفسي؟

أكد الخبراء، أن هناك علاقة وثيقة بين الإجهاد النفسي والقدرة على التعافي من الأمراض، فعندما نعتني بصحتنا العقلية ونتعامل مع الإجهاد بشكل صحيح، يمكننا تحسين قدرتنا على التعامل مع الأمراض وتعزيز صحتنا العامة.

وأشار الخبراء إلى أن الوقاية من الإجهاد النفسي، يساهم في زيادة فرص التعافي من الأمراض، لذا ينبغي أن نبحث عن وسائل للتخفيف من الإجهاد، مثل ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، واتباع نظام غذائي صحي، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تساعد في التخلص من التوتر.

ونوه الخبراء، أنه ارتبط الإجهاد المزمن منذ فترة طويلة بتدهور صحة القلب، حيث أن هناك أدلة تشير إلى أن التوتر وحده يمكن أن يسبب أمراض القلب.