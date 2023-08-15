أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس: 25% من الطلاب لديهم مرض نفسى

تحدث الدكتور النفسي عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس عن أهمية مبادرة وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، قائلا إن 25% من الطلاب لديهم مرض نفسي والكثير من الطلاب يعانون من الوسواس القهرى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وأضاف أنه يوجد أمراض نفسية بين الطلاب ولكنها غير مكتشفة، وما يحدث الآن هو من أعظم الأشياء أن ننتبه للصحة النفسية لأولادنا حتى نغير وصمة المرض النفسي في مصر مثلما تتغير في العالم كله.