الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات تُنذر بفقدان السمع تدريجياً

فقدان السمع
فقدان السمع

يعاني بعض الاشخاص بفقدان السمع تدريجياً مع مرور الوقت دون معرفة السبب، فهناك بعض الأعراض البدائية التي تدل على إصابتك بفقدان السمع.

ويعرف أن الأذن من ضمن الأعضاء الحساسة التي يمكن أن تتعرض للأذى من أبسط الأشياء، ولكن قبل تعرضك لأعراض فقدان السمع، نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها قبل أن تصاب بفقدان السمع المبكر لحمايتك من الأعراض المؤلمة، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

علامات تُنذر فقدان السمع تدريجيًا

هناك بعض الأعراض التي تشير بإصابتك بفقدان السمع مبكراً، لذلك يجب أن تتبع السطور التالية لتوخي الحذر:

1 - صعوبه في فهم الكلمات بالأماكن المزدحمة أو الصاخب.

2 - عند التحدث بيكون صوتك عالي جداً ومزعج لدى الأخرين.

3 - الشعور بإنسداد الآذن ولا يمكنك سماع الاصوات الهادئة.

4 - المعناة من عدم سماع حروف الهجاء بوضوح إلا إذا تكررت الجملة عدة مرات بصوت مرتفع.

5 - الشعور بسماع أصوات مكتومة وغير واضحة.

6 - تمزق في طبلة الأذن بسبب وخزها بعنف أثناء تنظيفها أو وضع آله حادة بداخل الآذن.

طرق الوقايه حفاظاً على الأذن من فقدانها السمع

1 - يجب حمايه الأذن من تعرضها للأصوات العالية.

2 -عدم وغز أو أستخدام الالآت الغير صحية لتنظيف الآذن.

3 - الذهاب للطبيب لتنظيف الآذن من تراكم الشمع بدلاً من تنظيفها في المنزل بطرق خاطئة يمكن أن تؤذي طبلة الآذن.

4 - الإقلاع عن التدخين ضروري جداً لتقليل خطر تلف الآذن الداخلية.

5 - ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والملح لتقليل مخاطر الإصابه بالأمراض المزمنة التي تعمل على تسريع الإصابه بضعف السمع.

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