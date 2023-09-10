وزير الصحة: تحولنا للنسب العالمية في الكشف المبكر عن الأورام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، قائلًا إنها واحدة من ضمن 12 مبادرة تبنتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أن يكون هناك تأثير على الخريطة الصحية، بالقضاء على مرض معين، وخير مثال على ذلك القضاء على فيروس سي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر كانت تكتشف سرطان الثدي في مراحل متأخرة، بنسبة 70%، اليوم انخفضت النسبة لـ30% فقط، مما يعني أننا تحولنا للنسب العالمية في الكشف المبكر.

وأوضح، أن الكشف المبكر يقلل معاناة المريض، ويحسن نسب الشفاء، واقتصاديًا يوفر آلاف الجنيهات التي تنفق حال اكتشاف المرض في مراحل متأخرة.

مبادرة الكشف المبكر على الأورام تزين المبادرات الصحية الرئاسية

وأردف: "مبادرة الكشف المبكر على الأورام، تزين المبادرات الصحية السابقة، والمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية تتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، وتشمل العلاج".

ولفت إلى أن المبادرة تشمل العمل في 9 محافظات في المرحلة الأولى، وتم تقديم الخدمات الطبية في هذه المحافظات لأكثر من مليون و170 ألف مستفيد.

وأشار إلى أنه من المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.