الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ أورام يكشف أهمية المبادراات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام

الأورام السرطانية
الأورام السرطانية

قال الدكتور لؤي قاسم، أستاذ الأورام بطب القصر العيني، إن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية للسيدات، ساعدت في الكشف الدوري واكتشاف المرض في مراحل مبكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"،  أنه بسبب هذه المبادرات يتم الكشف عن كل سيدات مصر ليكون هناك سهولة في العلاج، مؤكدًا أنه يوجد توسع في اكتشاف الأورام لدى السيدات والرجال ويتم الكشف عنها بشكل مبكر، و تكون نسبة العلاج أعلى.

وتابع، أن أورام الثدي إذا اكتشفت في مرحلة مبكرة لا تحتاج استئصال الثدي، وكذلك يتم تجنب العلاج الكيمائي مراعاة للحالة النفسية للسيدات لأن هناك ناس تخاف من التشخيص لصعوبة العلاج.

الإجراءات والعلاج يتم بالمجان

وأكد أن الإجراءات والعلاج كله يتم مجانًا وعلى نفقة الدولة، مما جعل هناك إقبالًا ضخمًا من كل المواطنين على المبادرات الخاصة بصحة المرأة، وكذلك الكشف عن الأورام، لأنها كلما كانت بالقرب من محل السكن أو عمل المواطن تكون أفضل للمريض وتهسل عملية الكشف، مشيرًا إلى أن مبادرة 100 يوم صحة، تتواجد الأطقم الطبية بجانب البيوت من خلال وحدات متنقلة حتى يستطيع المواطن تلقي خدمته بسهولة.

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