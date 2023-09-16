نتيجة الكشف للمجالس الطبية المتخصصة للمعاقين .. تعرف عليها

يتصدر البحث عن المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين محرك البحث جوجل اليوم حيث تعتبر نتيجة الكشف المجالس الطبية أحد أهم الموضوعات التي يبحث عليها المواطنين بشكل يومي، حيث يمكنهم معرفة النتيجة من خلال الرقم القومي بإتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات الحصول على نتيجة الكشف للمجالس الطبية 2023

يمكن لذوى القدرات الخاصة معرفة نتيجة الكشف الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة لهم الكترونيا عن طريق كتابة الرقم القومي بشكل صحيح مكون من 14 رقم، من خلال رابط نتيجة الكشف الطبي ومن ثم تظهر النتيجة على الفور ويمكنك الاضطلاع عليها.

لينك الحصول على النتيجة اضغط هنا

شروط للتقديم على المجالس الطبية

بالطبع هناك شروط للتقديم عبر المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين حددت وزارة الصحة هذه الشروط وهي كما يلي :

أن يكون المتقدم مُصاب بأحد الإعاقات متلازمة داون، الشلل الرباعي، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات الذهنية الشديدة، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، اضطراب طيف التوحد، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد سواء يد أو قدم، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، ذوى القزامة 140 سم فأقل بعد إتمام سن البلوغ، فقد السمع التام.

الشرط الثاني أن يكون مستوفي التقرير الطبي في الحصول عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية على أن يكون مصدق عليه من أحد المستشفيات الخاصة والتابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها.

إجراء امتحان في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامة الشخص المعاق.

ومن ثم الضغط على زر "البحث "

سيتم ظهور نتيجة الكشف الطبي على الفور أو سيتم إرسال رسالة لك تفيد بها على الفور ، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال برقم الهاتف 19710 وستجد موظف خدمة العملاء على الفور في خدمتك ويوفر لك كافة المعلومات التى تريد معرفتها ، بل سيتم تزويدك بنتيجة الكشف الطبي .

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