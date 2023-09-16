السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة الكشف للمجالس الطبية المتخصصة للمعاقين .. تعرف عليها

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

يتصدر البحث عن المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين محرك البحث جوجل اليوم حيث تعتبر نتيجة الكشف المجالس الطبية أحد أهم الموضوعات التي يبحث عليها المواطنين بشكل يومي، حيث يمكنهم معرفة النتيجة من خلال الرقم القومي بإتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات الحصول على نتيجة الكشف للمجالس الطبية 2023

يمكن لذوى القدرات الخاصة معرفة نتيجة الكشف الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة لهم الكترونيا عن طريق كتابة الرقم القومي بشكل صحيح مكون من 14 رقم، من خلال رابط نتيجة الكشف الطبي ومن ثم تظهر النتيجة على الفور ويمكنك الاضطلاع عليها.

لينك الحصول على النتيجة اضغط هنا 

شروط للتقديم على المجالس الطبية 

بالطبع هناك شروط للتقديم عبر المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين حددت وزارة الصحة هذه الشروط وهي كما يلي :

  • أن يكون المتقدم مُصاب بأحد الإعاقات متلازمة داون، الشلل الرباعي، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات الذهنية الشديدة، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، اضطراب طيف التوحد، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد سواء يد أو قدم، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، ذوى القزامة 140 سم فأقل بعد إتمام سن البلوغ، فقد السمع التام.
  • الشرط الثاني أن يكون مستوفي التقرير الطبي في الحصول عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية على أن يكون مصدق عليه من أحد المستشفيات الخاصة والتابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها.
  • إجراء امتحان في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامة الشخص المعاق.
  • ومن ثم الضغط على زر "البحث "
  • سيتم ظهور نتيجة الكشف الطبي على الفور أو سيتم إرسال رسالة لك تفيد بها على الفور ، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال برقم الهاتف 19710 وستجد موظف خدمة العملاء على الفور في خدمتك ويوفر لك كافة المعلومات التى تريد معرفتها ، بل سيتم تزويدك بنتيجة الكشف الطبي .

اقرأ أيضا

موقع التنسيق الإلكتروني| رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة والأزهرية 2023 برقم الجلوس

استعلم الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني 

قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون الأرضي 

"حياة كريمة" توزيع مئات الشنط المدرسية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

أب حنون وزوج متفاهم للنهاية.. لقطات من حياة فؤاد المهندس مع أسرته في ذكرى رحيله

المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين المجالس الطبية المتخصصة المجالس الطبية اضطراب طيف التوحد البتر متعدد الأطراف الحالات المتقدمة من ضمور العضلات شروط للتقديم على المجالس الطبية خطوات الحصول على نتيجة الكشف للمجالس الطبية

مواد متعلقة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لأول مرة.. انطلاق حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش ضمن أنشطة "بيت الفنون الشعبية" بعيد الأضحى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات