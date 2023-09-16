"حياة كريمة" توزيع مئات الشنط المدرسية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مبادرة “راجعين نتعلم”، بحضور العقيد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق عام المحافظة، وتنفيذ المهندس رفعت عامر، مسؤول متطوعي القنطرة غرب، و١٥٠ متطوعا من المؤسسة.

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "راجعين" لتوفير المستلزمات المدرسية

وأطلقت المؤسسة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية، مبادرة راجعين لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

معرفة الأسر المستحقة

أوضحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة.

حياة كريمة تطلق مبادرة «راجعين نتعلم»

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.

الأولوية للأيتام والأرامل

وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.

الأحد.. حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بالقرى الأكثر احتياجا بالقنطرة غرب الإسماعيلية

تطلق مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة الإسماعيلية يوم الأحد المقبل، فعاليات مبادرة (أنتَ الحياة) والتى تستهدف عدد من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.

كما تشمل فعاليات المبادرة إستقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية واصدار بطاقات الرقم القومي مجانا.

بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة.

وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.