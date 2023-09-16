أستاذ زراعة يوجه نصائح للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم من "الطاروس والعناكب"

قدم الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل من تقلبات الطقس، مؤكدا استمرار التعرض للتغيرات المناخية التي تحدث فجأة مثل سقوط الأمطار في أي وقت في غير ميعادها المعتاد على المزارعين، وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الأرز فنجد حاليا موعد الحصاد وما يعرف نشر الشعير للأرز لتكثيف المحصول ولذلك نعطى إنذارا مبكرا أو بعض الأشياء الاحترازية مثل ضرورة وجود "مشمع" يعرفه الفلاحين لنشر الأرز عليه لعرقلة الأمطار ومنع الرطوبة على الأرز أو الشعير.

وأضاف أبواليزيد أن الأمر الثاني عند وجود أحيانا موجة حر مع أتربة على النباتات فإن ذلك يساعد على وجود بعض الحشرات مثل حشرة تسمى "الطاروس والعناكب" وهذه الحشرات الفلاح يعرفها ويبدأ برش وقائي، ولذلك نجد الدولة قد اتخذت خطوات استباقية في هذا الملف من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تلائم التغيرات المناخية، وأصناف تتحمل درجة حرارة عالية وتتحمل حرارة منخفضة.

تغطية 100% من كامل الزراعات بالتقاوي المعتمدة

ووجه أبواليزيد نصائح للمزارعين بعدم زراعة الأراضي إلا بأصناف تقاوي معتمدة من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، مؤكدا أن وزارة الزراعة اهتمت في الأونة الأخيرة بأن يكون لديها ألية لإنتاج التقاوي المعتمدة مثل تقاوى القمح ،فخطة الوزارة لتغطية 100% من كامل الزراعات بالتقاوي المعتمدة في المحاصيل الأخرى مثل القطن وفول الصويا والأرز وخاصة في المستقبل الأصناف التي تنتج من الأرز هي أصناف تقدر تحمل الجفاف وفي نفس الوقت أصناف للعروات المبكرة.



وأشاد أبو اليزيد بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في ملف الغذاء مثل المشروع القومي الذى أطلقه رئيس الجمهورية 100 ألف فدان زراعة محمية، وهي الزراعات الخاصة بالصوب، حيث تقاوم التغيرات المناخية وفي نفس الوقت تقدر تعمل نوع من التكيف للنباتات.

كما نوه إلى مشروعات الأراضي المستصلحة الجديدة عليهم تكثيف زراعة مصدات الرياح حول المزرعة، وهى أشجار تتوافر في المشاتل التابعة لوزارة الزراعة وفي نفس الوقت تطوير أنظمة الري الحديث بالتنقيط أو الري بالرش ضمن خطوات مجابهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مثل هذه التوصيات تقلل من تأثير العواصف على الزراعة، يجب أيضا اتباع الإنذار المبكر ضد كافة التغيرات الهامة، حيث لدى وزارة الزراعة مركز خاص بالتغيرات المناخية بالتعاون مع هيئة الأرصاد ويعطي بحالة الطقس سواء كان هناك جفاف أو أمطار أو موجة أو غيرها.