الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم برنامجًا تدريبيًا حول "المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل مصر"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأهيل الكوادر العاملة في مجال التصنيع الغذائي وتقديم الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات للعاملين بهذا القطاع الحيوي لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لإنتاج غذاء آمن صحيًا، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وبإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس المركز ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تدريبي بعنوان "المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل مصر لتحقيق تنمية مستدامة".

الحبوب والبقوليات غذاء رئيسي

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن المحاصيل الحقلية الحبوب والبقوليات غذاء رئيسي لكثير من سكان دول العالم حيث توفر الحبوب حوالي ثلثي كمية الطاقة والبروتين في العالم خاصة في الدول النامية، فهي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية مثل المخبوزات والمعجنات والمكرونة  ورقائق الإفطار وصناعة النشا وغيرها من الصناعات الأخرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن البقوليات تعتبر ثالث أكبر عائلة نباتية ومن أشهر أنواعها فول الصويا، الفول البلدى، البسلة، الحمص، اللوبيا، الترمس، الفول السوداني، وغيرها،  حيث تساهم البقوليات في تحقيق الأمن الغذائي فهي غنية بالعناصر الغذائية وتعد مصدراً للبروتين (خاصة في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على اللحوم ومنتجات الألبان، ومنخفضة فى الدهون وغنية بالألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تخفض من مستوى الكولسترول الضار فى الدم وتساعد على ضبط مستوى السكر في الدم وتساعد على مكافحة السمنة. 

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعليم المتدربين المهارات اللازمة فى مجال تكنولوجيا المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والتطورات الحديثة فى تكنولوجيا الأرز، الصناعات القائمة على محصول الذرة والأهمية الغذائية والتكنولوجية للمحاصيل الغير تقليدية ودورها فى تحقيق الأمن الغذائي، الاستخدامات غير التقليدية للبقوليات فى الأغذية لسد الفجوة الغذائية.

برنامج تدريبي لرفع الوعي بالتصنيع الغذائى 

كما أشار مدير المعهد إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي المتدربين بأهمية التصنيع الغذائى ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة  بالإضافة الى اكساب المتدربين المهارات و الخبرات اللازمة لتنمية قدراتهم و رفع كفائتهم فى مجال تكنولوجيا المحاصيل الحقلية حيث يتضمن البرنامج أيضا  التعرف على محاصيل السكر الاستراتيجية ومنتجاتها وكذلك بدائل السكر الطبيعية والصناعية واستخدامها فى مجال التصنيع الغذائى - تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بإستخدام تكنولوجيات ما بعد الحصاد - توجيه وجهة التصنيع الزراعي إلى المنتجات الثانوية كمصدر متميز لإستدامة الأمن الغذائي وذلك لزيادة الوعي بمدى أهمية المنتجات الثانوية للمحاصيل التقليدية (القمح – الشعير – الأرز – الذرة – البقوليات .... وغيرها) والمحاصيل الغير تقليدية (الكينوا – الكسافا – الكينوا – الدخن .... وغيرها) وتعظيم الإستفاده منها من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الثانوية - أستخدام المحاصيل الغير تقليدية كبدائل للمحاصيل الاسترتيجية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الزراعي من أجل حماية البيئة من العديد من الأضرار الناتجة عن الطرق الغير سليمة المستخدمه في التخلص منها.

-الزراعة تنظم برنامج تدريبي حول المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل

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