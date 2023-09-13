كيف نحمي المحاصيل الزراعية من الأجواء الصعبة؟ رئيس مركز تغير المناخ يجيب

وجه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، نصائح مهمة للمزارعين، خلال فترة التقلبات الجوية التى نشهدها، قائلاً: "إن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا لا تمثل خطورة بقدر كبير على الزراعات القائمة، وحالياً نمر بفترة سرة الموسم الزراعي وهي أهم شهور الزراعة والتي بها محاصيل تتحمل التقلبات الجوية".

وأضاف رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن الأحوال الجوية حالياً في مصر مختلفة تماماً عن سابقاً، ولكن من المستحيل تساقط الأمطار خلال فصل الصيف، وما يحدث هو من تداعيات التغيرات المناخية.

كيف نحمي المحاصيل الزراعية من الأجواء الصعبة؟

وأشار فهيم، إلى أن مناشر الأرز بالبلاستيك والقطن أيضًا أو نقله مؤقتًا من الأماكن المكشوفة لحماية المحاصيل من التلف.

وقال رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه لابد على المزارعين، أن يقوموا بزراعة العروة الجديدة في محافظات شرق الدلتا وشمال شرق الدلتا يؤجلها إلى غد الخميس.