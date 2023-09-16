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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

25 أكتوبر.. نظر تجديد حبس زوج المطربة بوسي في سرقة شيكات بـ8 ملايين

هشام ربيع زوج المطربة
هشام ربيع زوج المطربة بوسي

حددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية جلسة 25 أكتوبر؛ لنظر جلسة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني (فطين).
حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 45 يومًا

كان تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج الفنانة بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

طليق بوسي المنتج الفني فطين

يذكر أن طليق بوسي المنتج الفني فطين توفى متأثرًا بمرضه خلال فترة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم- تعاطي مخدرات وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص- ويقضي فترة حبسه بالسجن 6 سنوات، وذلك عقب سماع أقواله أمام النيابة.

وأنكر هشام ربيع أمام النيابة اتهامه بالتحريض على سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه محررة ضد زوجته من طليقها، بمنطقة المقطم مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث مع المبلغ حلولًا للأزمة والتصالح وسداد المبلغ، وليست له علاقة بما ارتكبه باقي المتهمين.

هشام ربيع جلسة تجديد حبس نيابة المقطم والخليفة الجزئية ايصالات أمانة زوج الفنانة بوسي

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