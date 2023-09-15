الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضارى ضمن أعمال التطوير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضارية ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، حيث تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة "أ، ب" بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء الزهور والضواحي.

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رفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي

وأشار محافظ بورسعيد، إلى مواصلة أعمال التطوير بمنطقة خديجة "أ، ب"، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار، وإعادة الشىء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ويتابع محافظة بورسعيد من خلال جولات ميدانية أسبوعية معدلات العمل في تطوير منطقة خديجة بالضواحي، وكان قد أكد على الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة "أ"، وحل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة،  فضلًا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية.

وجارٍ الانتهاء من باقي الأعمال وتطوير الطرق الداخلية بالمنطقة، وذلك بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيًا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

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اللواء عادل الغضبان رصف الطرق محافظة بورسعيد معالجة الصرف سوق حضاري

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