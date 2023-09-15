تحرير 28 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة التموينية بالمركز والجهات المعنية حملاتها التموينية الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات وتمكنت من ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كل المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون بين الوحدة المحلية بالمركز وإدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك لفرض الرقابة التموينية والسيطرة على الأسعار وعدم استغلال احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد خلال تكليفاته وتوجيهاته بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة لفرض الانضباط التمويني والعمل على ضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين والتعامل بكل حزم وحسم مع المخالفات ومرتكبيها، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.