تحرير 47 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع كافة الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.



وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن على جميع المخالفين بدون أية استثناءات لضبط الأسعار واستقرار الأسواق.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 47 مخالفة منها 39 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان )، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر - وعدم وجود ترخيص)، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هذه الحملات والتي تأتي بالتعاون مع حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، تتم بشكل يومي لضبط الأسعار والأسواق وفرض الانضباط التمويني والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين، وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرا إلى أنه وجه مديري الإدارات بالمراكز بتكثيف الحملات سواء بأحياء المدينة أو القرى التابعة لهم.