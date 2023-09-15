"الزراعة": دورة تدريبية حول الاستفادة من محاصيل الحبوب فى إنتاج الخبز

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية حول "الاستفادة من محاصيل الحبوب كبدائل للقمح في إنتاج الخبز".

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة ونتائج البحوث التطبيقية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوى لرفع كفاءتهم الإنتاجية وتنمية مهاراتهم لإنتاج منتجات غذائية آمنه صحيا ومرتفعة في قيمتها الغذائية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أنه شارك في الدورة التدريبية 30 مشاركا من العاملين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومصانع الأغذية التي تعمل فى مجال المخبوزات.

تقليل فاتورة الاستيراد من القمح

وأضاف أن الدورة ألقت الضوء على القيمة الغذائية والنواحي التكنولوجية والاقتصادية لأنواع الحبوب البديلة من الإنتاج المحلي التي يمكن استخدامها في إنتاج الخبز البلدي بالخلط بنسب مختلفة مع دقيق القمح، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل فاتورة الاستيراد من القمح، وكذلك التعرف على الأهمية التكنولوجية لتقدير الخواص الريولوجية لدقيق القمح والدقيق المركب، والتعرف على العوامل الموثرة على استخدام دقيق الحبوب المختلفة في إنتاج الخبز البلدي من الناحية التكنولوجية والقيمة الغذائية له.

من جهته، أكد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الحبوب ومنتجاتها "الخبز ومنتجات المخابز" تعتبر مكونا أساسيا في وجبات المواطن المصري على مدار اليوم، وعليه فمن الضروري نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في تصنيع الخبز ومنتجات المخابز للعاملين فى هذا القطاع.

وقال عرفات إن الدورة تهدف أيضًا إلى التعرف على الأهمية الغذائية والاقتصادية لمنتجات المخابز المختلفة، بما في ذلك منتجات المخابز التي تلائم بعض الفئات الحساسة أو الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين، والتوحد، والفينيل كيتونوريا، والتي يتم تصنيعها بمواصفات خاصة.

بدوره، أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للإرشاد والتدريب، أن الدورة تهدف أيضا إلى إكساب المتدربين المهارات التصنيعية اللازمة لتصنيع الخبز والعجائن الغذائية المختلفة، ورفع الوعىدي التغذوي للمستهلكين بالقيمة الغذائية والصحية للخبز ومنتجات المخابز الناتجة عن مخلوط الدقيق للحبوب المختلفة، والتعرف على الأهمية الصحية والتغذوية للالياف الغذائية ودورها في التغذية وعلاج العديد من الأمراض.

وقال عشيبة إنه يتم أيضا خلال الدورة توضيح القيمة الغذائية والحيوية للتمور ولجنين الحبوب وكيفية استخدامهم في إعداد مخبوزات صحية وعالية القيمة الغذائية، وأيضًا التعرف على تأثير عملية الإنبات على القيمة الغذائية والحيوية للحبوب ومنتجات المخابر التى يتم تصنيعها من الحبوب المنبتة.