بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب الجامعات

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا يستهدف إعداد طلاب الجامعات المصرية والارتقاء بمستواهم التعليمي والتقني لتأهيلهم إلى سوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائي أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى والمسئول عن توفير غذاء آمن صحيا. يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للمعهد.

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن المعهد ينظم برنامجا تدريبىا لعدد 150 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون- اللحوم والأسماك- الحاصلات البستانية- الأغذية الخاصة والتغذية- الألبان ومنتجاتها- المحاصيل الحقلية- الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، وكذلك التدريب على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية والتدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.