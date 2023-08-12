السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب الجامعات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا يستهدف إعداد طلاب الجامعات المصرية والارتقاء بمستواهم التعليمي والتقني لتأهيلهم إلى سوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائي أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى والمسئول عن توفير غذاء آمن صحيا. يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للمعهد.

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن المعهد ينظم برنامجا تدريبىا لعدد 150 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع  التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون- اللحوم والأسماك- الحاصلات البستانية- الأغذية الخاصة والتغذية- الألبان ومنتجاتها- المحاصيل الحقلية- الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف. 

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، وكذلك التدريب على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية والتدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الجامعات المصرية سوق العمل التصنيع الغذائى

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم