معهد تكنولوجيا الأغذية يواصل التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية

يواصل معهد تكنولوجيا الأغذية التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية، في مجالات التصنيع الغذائى ونظم جودة وسلامة الغذاء.

ففى إطار سعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى ونظم جودة وسلامة الأغذية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت رعاية د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف د. عادل عبدالعظيم نائب رئيس المركز- يواصل المعهد للأسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية.

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن المعهد ينظم خلال هذا الأسبوع برنامجا تدريبيا لعدد 180 طالبا وطالبة من قسمى الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية لكلية الزراعة جامعة بنى سويف، وجامعة أكتوبر التكنولوجية، حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية، والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى. كما تناولت المحاضرة أيضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى، ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري، وتقليل الاستيراد، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون- اللحوم والأسماك- الحاصلات البستانية- الأغذية الخاصة والتغذية- الألبان ومنتجاتها- المحاصيل الحقلية- الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى زيادة وعى الطلاب بالثقافة الغذائية والتصنيع الغذائى وتنمية قدراتهم ورفع كفائتهم فى مجال تصنيع وحفظ الأغذية، حيث يتضمن البرنامج التعرف على التقنيات الحديثة فى حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال التداول والتصنيع والاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة والتدريب على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.