الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لطلاب زراعة عين شمس

جانب من التدريب
جانب من التدريب

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، حاليا، برنامجا تدريبيا مجانيا لعدد 121 طالبا وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس، لمدة أسبوع، للتدريب بأقسام ووحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية التابعة له، تحت رعاية دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، وإشراف دكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، وذلك استمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره المجتمعى فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.  

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن محاضرة عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية، ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة فى مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذى تكلفة مناسبة بأقسام المعهد المختلفة (قسم بحوث الزيوت والدهون- قسم بحوث اللحوم والأسماك- قسم بحوث الحاصلات البستانية- قسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية- قسم بحوث الألبان- قسم بحوث المحاصيل الحقلية- قسم بحوث الخبز والعجائن وقسم بحوث هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف)، وكذلك بوحدات المعهد البحثية (وحدة المطبخ التجريبى- وحدة اقتصاديات التصنيع).   

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب ورفع كفائتهم فى مجال حفظ وتصنيع الأغذية، حيث يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، وكذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي جامعة عين شمس كلية الزراعة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟