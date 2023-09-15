آخرهم الألماني روبرت باور.. أشهر 10 لاعبين أعلنوا اعتناقهم الإسلام

تصدر لاعب كرة القدم الألماني روبرت باور، المنضم لصفوف نادي الطائي السعودي، حاليًا، محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل خلال الساعات الأخيرة عقب دخوله الإسلام.

وأعلن باور أنه اعتنق الإسلام ونشر عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة له وهو يصلي، موضحًا أنه أسلم عن طريق زوجته وعائلتها.

ونشر باور صورة مؤثرة لنفسه وهو يصلي، مصحوبة برسالة صادقة يشرح فيها العوامل التي دفعته إلى اعتناق الإسلام، وعزا تحوله إلى زوجته وعائلتها قائلاً: "لجميع الأشخاص الذين يراسلوني اليوم. لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها. لقد مرت سنوات عديدة، وأنا ممتن لكم جميعًا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي.

"الدستور" تستعرض في التقرير التالي، أبرز لاعبي كرة القدم الذين أعلنوا اعتناقهم الإسلام.

1. كلارنس سيدورف

على أرض الملعب، يظل كلارنس واحدًا من أعظم لاعبي خط الوسط الذين لعبوا اللعبة، إذ أنه الرجل الوحيد الذي فاز بكأس دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، وفي عام 2022، أعلن كلارنس للعالم أنه أصبح مسلماً بعد البحث والتعرف على العقيدة من خلال زوجته صوفيا.

2. فرانك ريبيري

كان لريبيري مسيرة مميزة في أوروبا، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2013 بعد قضاء وقت رائع في بايرن. أعلن ريبيري إسلامه عام 2002 بعد زواجه من زوجته الجزائرية وهيبة بلهامي، وفي مقابلة، نسب ريبيري الفضل إلى العقيدة الإسلامية في تقويته جسديًا وعقليًا.

3. توماس بارتي

كان لاعب خط وسط أرسنال وغانا أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، تحول توماس في عام 2022 واتخذ الاسم الإسلامي "ياكوبو".

4. بول بوجبا

لعب النجم الفرنسي بوجبا لأندية كبيرة مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، اعتنق الفائز بكأس العالم الإسلام في وقت مبكر من حياته المهنية وذهب لأداء فريضة الحج السنوية في عام 2017.

5. نيكولاس أنيلكا

كان أنيلكا أحد أفضل المهاجمين في العالم خلال أيام لعبه، اعتنق الإسلام عندما بلغ السادسة عشرة من عمره واتخذ اسم عبد السالم بلال.

6. إيمانويل أديبايور

كان أفضل هداف توغو على الإطلاق يتمتع بمسيرة رائعة في اللعب لأندية كبيرة مثل أرسنال وريال مدريد، واعتنق الإسلام في عام 2016.

7. إريك أبيدال

كان أبيدال قائدًا لبرشلونة وفرنسا لفترة طويلة خلال مسيرته الكروية. اعتنق الإسلام من الكاثوليكية عام 2007 عندما تزوج زوجته واتخذ اسم بلال إريك أبيدال.

8. فريدريك كانوتيه

تحول الدولي المالي السابق فريدريد كانوتي في عام 1999 بينما كان لا يزال يلعب في فرنسا، وفي عام 2020، جمع أكثر من مليون دولار من الأموال لبناء أول مسجد منذ 700 عام في إشبيلية.

9. داني بلوم

أصبح داني بلوم، اللاعب الدولي السابق لمنتخب ألمانيا تحت 20 سنة، مسلما في عام 2014 بعد دخوله أحد المساجد وشعوره بالانتماء. يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني مع فريق إف سي نورنبرغ.

10. ناثان إلينجتون

إلينجتون هو مهاجم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب لفريق وست بروميتش ألبيون وويجان أثليتيك. اعتنق الإسلام عام 2005 بعد أن تزوج من زوجته البوسنية ألما، وفي عام 2011 قام بتشكيل رابطة لاعبي كرة القدم المسلمين لتمثيل مصالح لاعبي كرة القدم المسلمين، وهو أيضًا لاعب أساسي بين لاعبي كرة القدم الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج السنوية.