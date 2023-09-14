اللاعب الألماني روبرت باور يتصدر الترند بعد اعتناقه الإسلام.. ما القصة؟

تصدر لاعب كرة القدم الألماني روبرت باور، المنضم لصفوف نادي الطائي السعودي، حاليًا، محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل خلال الساعات الأخيرة عقب دخوله الإسلام.

وكشف لاعب كرة القدم الألماني، المدافع روبرت باور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام" اعتناقه الإسلام وسط فرحة بين المتابعيين العرب وخاصة الجمهور السعودي.

وأعلن باور أنه اعتنق الإسلام ونشر عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة له وهو يصلي، موضحًا أنه أسلم عن طريق زوجته وعائلتها.

وقال في منشوره:"لجميع الأشخاص الذين راسلوني اليوم، لقد اعتنقت الإسلام من خلال زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعًا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

مسيرة اللاعب الألماني روبرت باور الرياضية

ويلعب باور حاليًا مع نادي الطائي السعودي، بعد انضمامه إلى الدوري السعودي للمحترفين بعقد لمدة عام واحد.

وظهر لاعب كرة القدم الألماني البالغ من العمر 28 عامًا لأول مرة في الدوري الألماني 2 في 31 أكتوبر 2014 ضد فورتونا دوسلدورف، ليحل محل ألفريدو موراليس، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وشهدت المباراة ضد درامستادت 98 في 22 نوفمبر 2015 تسجيل باور هدفه الأول في الدوري الألماني.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى فيندر بريمن في أغسطس 2016 وتمت إعارته إلى إف سي نورنبيرج بعد عامين، وواصل اللاعب توقيع عقد طويل الأمد مع النادي الروسي المسمى FC Arsenal Tula ونقل قاعدته إلى Sint-Truiden، بلجيكا في سبتمبر 2021.

مثل باور ألمانيا في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في نيوزيلندا عام 2015 وكان جزءًا من تشكيلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، والتي شهدت حصول ألمانيا على الميدالية الفضية.

مَن هو الألماني روبرت باور؟

- الاسم: روبرت باور بالألمانية Robert Bauer.

- الميلاد: 9 أبريل 1995 في مدينة فورتسهايم.

- الطول: 183 سم (6 أقدام و 0 بوصة).

- الجنسية: ألماني.

- رقم قميص اللاعب في نادي الطائي: 20.

حساب الألماني روبرت على إنستجرام

يمتلك اللاعب الألماني حسابًا على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" ويتابعه عليه أكثر من 7 آلاف شخص من رواد تطبيق انستجرام.