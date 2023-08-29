أهلي جدة يواصل انطلاقته بالفوز على الطائي في دوري روشن السعودي

واصل أهلي جدة، انطلاقته الممتازة بفوزه على ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

فريق الطائي أكمل المباراة منقوصًا بعد تحصل لاعبه سيميدو على البطاقة الحمراء، بعد تدخله العنيف على روجر إبانيز مدافع الأهلي.

وتمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله ألان سانت ماكسيمين.

وأكد الإيفواري فرانك كيسي انتصار “الراقي”، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة محرز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة لـ 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

ويقود الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، خط هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يغيب الوافد الجديد، الإسباني جابري فيجا، لعدم الجاهزية.

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الطائي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الوسط: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجر إبانيز - إزجان أليوسكي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - سميحان النابت

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو