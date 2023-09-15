الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممشى بني سويف السياحي.. "لؤلؤة الصعيد" تتنفس على ضفاف النيل

الممشي السياحي
الممشي السياحي

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية داخل محافظة بني سويف "لؤلؤة الصعيد" منذ توليه حكم البلاد واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان لمحافظة بنى سويف عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتأتي أهم تلك المشروعات وهو الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمحافظة بني سويف والذي يعد هدية لشعب بنى سويف بعد الانتهاء من تطويره وتنفيذه بمكونات حديثة، لا سيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة، وحقق الممشى حلم للأهالي بعد طول انتظاره بعد سنوات من الحرمان من وجود مثل هذه الخدمات، حيث يتمثل مطلبًا حيويًا لكل المواطنين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع ممشى أهل مصر كواحدة من المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها، حيث تم تنفيذه وفقا لتصميم فني ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية، أضفت الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وتتم مراعاة عدم حجب رؤية النيل، ليستمتع المواطن بجمال وطبيعة وسحر المجرى النيلي وغيرها من العناصر الترفيهية والسياحية.

ممشى بني سويف السياحي.. طراز معماري مميز

المكان الجديد تم تنفيذه بطراز المعماري مميز، حيث يحتوي على باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة وممشى سفلى تم تصميمه على غرار ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى مطعم من دورين، والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وإنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش، ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.

ويحتوي الممشى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة حيث تعمل بنظام الباركود QR code الموجود على اللوحة التذكارية، والتي تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسمه بالكامل، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذي برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة، وأن يحذوا حذو تلك الشخصيات التي كان لها تأثير ودور محوري في نهضة وطننا الغالي مصر في كل المجالات وعبر كل العصور.

حيث تم الانتهاء من تطوير الكورنيش السفلى بطول 1.5 كم، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث يحتوي الكورنيش "بعد التطوير" على مكونات على مستوى عالٍ، منها ممشى لرموز وأعلام المحافظة في مختلف المجالات على مر العصور.

بني سويف كورنيش النيل الممشى السياحي لؤلؤة الصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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