نسب إنجاز المشروعات فاقت التوقعات.. بني سويف بلا فقر بفضل "حياة كريمة"

حققت مبادرة “حياة كريمة” إنجازًا كبيرًا على جميع المستويات، ومن بين المحافظات التي استفادت من المبادرة بني سويف، إذ أصبحت لأول مرة دون قرى فقيرة، بعد أن اتخذ فيها عبر المبادرة العديد من الخطوات الجادة والثابتة وكذلك السريعة لتطوير القرى الأكثر فقرًا مما أوصلها إلى تلك النتيجة.

نسبة الإنجاز فيها بشكل عام 79%

وتعد محافظة بني سويف ضمن نطاق وزارة الإسكان والمرافق "جهاز التعمير"، كما يعد متوسط نسبة الإنجاز فيها بشكل عام 79٪ مما يجعلها ضمن المحافظات التي حققت أعلى من 80% من المستهدف، كما يتم تنفيذ محاور مبادرة حياة كريمة بها في مراكز(ببا، ناصر) بإجمالي 66 قرية و12 وحدة محلية 218 تابع عزب ونجوع، بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه.

وفيما يلي نستعرض نسب الإنجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة وتحديدًا بقرية سدس فيها.

100 % نسبة التنفيذ في أغلب مشروعات قرية سدس

فقد وصلت نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة بقرية سدس بمركز ببا إلى 100٪ في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والغاز والاتصالات، والتعليم، والمجمعات الخدمية والزراعية.

وقرية سدس تعد ضمن الـ14 قرية النموذجية في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وفيما يلي نسب إنجاز كل من محاور عمل مشروعات حياة كريمة:

نسبة إنجاز مشروعات الصرف الصحي 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات مياه الشرب 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات الكهرباء 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات الغاز الطبيعي 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات شبكات الألياف الضوئية 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات التعليم 100٪.

نسبة إنجاز مشروعات الإدارة المحلية 44٪، كما يشهد تنفيذ مشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير.

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