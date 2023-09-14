الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالي "سدس الأمراء" يشيدون بخدمات ستر وعافية: ربنا يبارك في "التحالف الوطني"

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أشاد أهالي قرية "سدس الأمراء" بالخدمات التي حصلوا عليها من خلال قافلة "ستر وعافية" التي أطلقها اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز ببا ببني سويف، بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

وقالت إحدى فتيات القرية "بشكر التحالف اللي فرحني وسلمني شنطة مدرسة وكمان فيها فوطة وفرشاة ومعجون اسنان، وصابونة".

كل الخدمات حلوة ربنا يبارك فيكم 

ووجهت إحدى سيدات "سدس الأمراء" الشكر والتقدير للجهود المبذولة من "التحالف الوطني":"كل الخدمات حلوة والناس كلها طيبين يارب يخليكوا ويبارك فيكم".

وتابعت سيدة أخرى من أهالي القرية:"خدمات حلوة خالص والناس كتر خيرها إنهم وقفوا معانا وساعدونا".

وأعربت إحدى سيدات القرية ضمن ذوي الهمم: "اتفاجئت النهاردة انهم كلموني عشان استلم الكرسي المتحرك".

وأبدت سيدة أخرى سعادتها بمعرض الملابس وهو ضمن الخدمات التي تتيحها القافلة، مرددة: "المعرض 100% ومنتحرمنش منكم ولا من خدماتكم".

وعن المواد الغذائية المقدمة، وجهوا أهالي القرية رجالا ونساءن الشكر والامتنان للرئيس السيسي، مشيدين بالخدمات التي حصلوا عليها، وخاصة المواد الغذائية والتي كانت عبارة عن حلوى مولد وكرتونة مواد غذائية.

من جانبه، أكد أحمد الجزار، مسؤؤل مؤسسة أبو هشيمة الخير أن كل ما يتم تقديمه لقرية سدس الأمراء والقرى المحيطة بها من خدمات يكون عن طريق عدد من الأنشطة المختلفة.

وقالت إحدى المتطوعات بالتحالف الوطني:"نازلين بـ 1000 كرتونة غذائية و1000 لحاف و300 هدية للأطفال سيتم توزيعها في كرنفال الأطفال ضمن فعاليات القافلة".

وتابع سامح الصبري، أحد المتطوعين بمؤسسة أبو العينين الخيرية،: "هنقدم لأهالينا حلوى مولد، وحقائب مدرسية بكل مستلزماتها".

التحالف الوطني قافلة ستر وعافية سدس الأمراء بني سويف خدمات التحالف الوطني

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