الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى يصل بنى سويف للمساهمة فى إسعاد أطفال سمسطا

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل التنموي

قام التحالف الوطني للعمل التنموي بدوره بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد ومن خلال أسبوع الخير ببني سويف استطاع أن يدخل الفرحة على الأهالي ويساعد الأولى بالرعاية منهم.

وقامت مؤسسة أبوهشيمة الخير، قامت بتوزيع ألف حقيبة مدرسية، إضافة إلى 1000 جاكيت لأهالي مركز ومدينة سمسطا.

وقالت مي أبو هشيمة، أمين مجلس أمناء أبوهشيمة الخير، إنهم حضروا اليوم لسمسطا لتوزيع 1000 حقيبة و1000 جاكيت و1000 من الأدوات المدرسية للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

أضاف هشام أحمد، عضو مؤسسة أبو هشيمة أنهم سعداء بهذا العمل؛ لأن هذا دورهم في الوقوف مع الناس الأكثر احتياجًا ومساعدتهم خاصة مع دخول فصل الشتاء، لذا كانت هناك "جواكيت" مع الحقائب المدرسية.

سعادة الأهالي والأطفال بالمساعدات

ووسط حضور عدد كبير من المستفيدين، وجد 50 متطوعًا كانوا حريصين لوصول الدعم لمستحقيه من خلال نزولهم لأرض الواقع وعمل دراسات ميدانية لهم، وعبر الأهالي والأطفال عن سعادتهم بهذه المساعدات.

مجهودات ضخمة يقوم بها التحالف الوطني في كل أنحاء الجمهورية من أجل إدخال الفرحةعلى قلوب الجميع.

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