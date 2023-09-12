الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطنى" يُطلق قافلة مساعدات إنسانية وغذائية إلى بنى سويف

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، قافلة شاملة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بمحافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة "قطار خير التحالف".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

محتويات القافلة

وتتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة، وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكيت مدرسية، ألحفة فايبر، حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال، قطع ملابس، كراسي متحركة، نظارات طبية وغيرها من المساعدات، التي تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

المشاركون في القافلة

شارك في القافلة 12 كيانا من كيانات التحالف، وهى: (مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود، مؤسسة أبوالعينين، أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربي، مؤسسة الجارحي، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة).

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية؛ بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بني سويف الرئيس السيسي قافلة مساعدات قطار الخير

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