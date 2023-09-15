الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حياة كريمة.. قوافل طبية وبيطرية لأهالي قرية طنسا ضمن مبادرة "أنت الحياة" (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

تُعد مبادرة "أنت الحياة" من أكثر المبادرات التي تقدم خدمات متنوعة لـ"حياة كريمة"، لمدة أسبوع كامل، حيث تشمل المبادرة في قرية طنسا مركز ببا محافظة بني سويف، العديد من الخدمات المتنوعة لخدمة الأهالي.

وفي السياق، قال محمد المصري، نائب المنسق العام لحياة كريمة في محافظة بني سويف، إن مبادرة "أنت الحياة" تشمل قوافل طبية وعلاجية، ولأول مرة تضم قوافل بيطرية.

فيما أكد محمد خالد، متطوع بمؤسسة "حياة كريمة"، أن بعض المواشي كانت تعاني من الأمراض ويتم الكشف عليهم مجانًا، مضيفًا: "المبادرة شملت أيضًا قوافل لتنظيم الأسرة".

وشهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا جدًا من الأهالي؛ للاستفادة من التخصصات المختلفة بالقافلة الطبية سواء الطب البشري بتخصصاته الموجودة أو الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد صلاح، استشاري باطنة وكلى: "نقوم بالكشف الطبي على الأسر الفقيرة وجميع المرضى، وهناك إقبال كثيف على المبادرة".

وأشاد المستفيدون من مبادرة "أنت الحياة" في قرية طنسا بالخدمات التي تقدمها المبادرة حيث أكدوا أن جميع الخدمات مجانًا والكشف أيضًا، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالمواطنين.

"حياة كريمة اسم على مسمى"

وقال أحد المستفيدين من المبادرة: "حياة كريمة اسم على مسمى، الرئيس جابلنا كل حاجة في القرية عندنا، الحاجات الموجودة في المدن جابها للقرية".

كما حرصت مبادرة "أنت الحياة" على إقامة ندوات توعوية بمشاركة علماء من الأزهر الشريف وأساتذة كلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور عبداللطيف حسنين، مدير الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف بمنطقة بني سويف، إن الأزهر دائمًا له كلمة في مثل هذه المحافل، مؤكدًا أن القافلة الطبية غير مسبوقة وترفع عن كاهل الناس.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدرس اضطراب التوحد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، إن المبادرة تنظم العديد من الفعاليات من بينها الكشف المبكر عن الإعاقة، بالإضافة إلى زيارة الأطفال والأهالي في المنازل للكشف عن الإعاقة.

وتعتمد استراتيجية "حياة كريمة" على تقديم مختلف أوجه الدعم لقرابة 1500 مواطن من الأهالي الأكثر احتياجًا في قرية طنسا.

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