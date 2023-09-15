زراعة 212 شجرة مثمرة وزينة فى قرى طنطا

قال حسام عبداللطيف، رئيس مركز وطنطا بمحافظة الغربية، إنه تمت زراعة 212 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بهدف النهوض بالشكل الجمالي للمركز والمدينة، ضمن حملات التجميل والتشجير، التي تابعها عن كثب محافظ الغربية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة في تعزيز التشجير والحفاظ على البيئة الطبيعية، وخلق بيئة مستدامة وجمالية للمجتمع المحلي.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء وزيادة التنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتغير المناخ.

وأكد أن الشجيرات المثمرة التي تم غرسها تشمل أنواعًا مختلفة من الأشجار، مثل الفواكه والأشجار الزينة، ما يسهم في تحسين المنظر العام للمنطقة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمواطنين.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، وتعكس التزام المركز والمدينة بتحقيق التوازن بين التطور والحفاظ على الطبيعة، موجهًا شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة في حملة الزراعة، ودعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الشجر ورعايته لتحقيق الاستدامة البيئية.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 310 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة طنطا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.