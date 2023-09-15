نائب محافظ أسوان تتفقد جزيرة هيسا والباتنيول

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة تفقدية شملت جزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول، ورافقها بالجولة كل من مديري ومسئولي الطرق والإسكان ، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حي جنوب.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات الميدانية للالتحام المباشر والتفاعل مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب.

التعرف على مطالب أهالي قرية هيسا

وخلال الجولة حرصت الدكتورة غادة أبو زيد، على التعرف على مطالب واحتياجات أهالي قرية هيسا، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الرئيسي بالجزيرة بداية من المرسى وبطول 1,2 كم وبعرض 4 متر وبتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية.

إنشاء ممشى

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة مراعاة أن يتضمن الطريق إنشاء ممشى للأهالي والمواطنين بنظام المصاطب يكون موازى لطريق سيارات السيرفيس والمركبات المختلفة، مع ضرورة إيجاد الأساليب الهندسية وتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المطلوبة للتغلب على الارتفاعات الواضحة بمسار الطريق الجديد مع الاهتمام برفع كفاءة جانبي الطريق لضمان تسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على سلامة الأهالي، وأيضاً المواطنين والحركة السياحية الزائرة للجزيرة.

كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولي مديرية الإسكان بإعداد المقايسة الهندسية والفنية اللازمة لرفع كفاءة المرسى والرصيف الخاص باستيعاب العبارة والمراكب الخاصة بنقل الأهالي والمواطنين للجزيرة، بجانب دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الابتدائية بالجزيرة مع مراعاة توفير المظلات وأماكن للظل والانتظار بالمدرسة وحولها لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس خاصة في فترات الصيف.

كما أعطت غادة أبو زيد، تعليماتها بدراسة عمل إحلال وتجديد للمحول الكهربائي الرئيسي لضمان توفير خدمات الكهرباء للمنازل بالجزيرة، مكلفة مسئولي مجلس المدينة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والبيئة وحماية النيل من أجل مراجعة ملف تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة الباتنيول لسرعة اتخاذ الخطوات العملية للبدء في التنفيذ العملي لمشروع إنشاء محطة لرفع واستيعاب كميات الصرف الصحي من المنازل وتوصيلها بشبكات الصرف الصحي العمومية.

ووجهت نائب المحافظ بقيام مديرية الإسكان بسرعة إعداد المقايسات المطلوبة لرفع كفاءة وتطوير مرسى الباتنيول وعمل التسويات والتكاسي اللازمة للرصيف، مع إنشاء أماكن انتظار حضارية بالمرسى تناسب مع مشروع الهوية البصرية للمحافظة السياحية.

جولة نائب محافظ أسوان