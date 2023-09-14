الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض "أيادي مصر" بمصنع السكر في أسوان لدعم المرأة

المعرض
المعرض

​كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، شوقي مصطفى، بافتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادي مصر" بمصنع سكر كوم أمبو، جاء ذلك في إطار الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة. 

وحضر الافتتاح كلا من: أحمد سعيد، منسق وحدة منصة "أيادي مصر"، والدكتورة أسماء بسطاوي، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى أحمد مصطفى، مدير العلاقات العامة بمصنع السكر. 

تفاصيل المعرض

من جهته، أكد أحمد سعيد، منسق وحدة منصة "أيادي مصر" بالمحافظة، أن المعرض تم تنظيمه بمشاركة نوادى المرأة بمديرية الصحة وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان. 

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للواء أشرف عطية باستمرار الجهود وتفعيل بروتكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة التي تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة باعتبارها عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة. 

وتابع أن ذلك بجانب دورها في إيجاد الفرص المناسبة لتحقيق الترويج والتسويق الجيد وتشجيع المرأة والشباب لإستثمار مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية في إنتاج المزيد من الأعمال والمشغولات الحرفية المميزة. 

أقسام المعرض 

كما أوضح أحمد سعيد، أن المعرض شمل عدد من الأقسام والمنتجات المتنوعة ومنها الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية باستخدام جريد النخل وخامات البيئة، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى.

ويأتي افتتاح المعارض في إطار جهود محافظة أسوان لدعم وتمكين المرأة الأسوانية اقتصادياً، حيث أنها تتمكن على مدار أيام المعارض من إنتاج المشغولات اليدوية المختلفة والترويج لها بشكل مباشر وبيعها أيضًا، نظرًا لتوافد الأهالي والسيدات الذي تحظى به هذه المعارض وشراء مختلف المنتجات. 

المعرض
المعرض
المعرض
المعرض
افتتاح معرض أيادى مصر فى كوم أمبو افتتاح معرض مشغولات يدوية فى كوم أمبو افتتاح معرض أيادى مصر فى مصنع السكر بكوم أمبو مشاركة نوادى المرأة فى معرض المشغولات اليدوية بكوم أمبو افتتاح معرض مشغولات يدوية لتمكين المرأة في أسوان

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