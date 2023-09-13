دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا.. محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، وذلك بعد الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية من شعبى المغرب وليبيا الشقيقين.

حضر الاجتماع د.غادة أبوزيد نائب المحافظ، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام، إضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والعسكرية والجامعية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء الشركات والهيئات ومديرى مديريات الخدمات.

المرور المفاجئ عبر الميكروباص الطائر

وعقب استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإجمالى اعتمادات 610.9 مليون جنيه، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بالمتابعة والرقابة على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز من خلال المرور المفاجئ عبر الميكروباص الطائر لمراجعة كافة الملفات والمعاملات، وحصر أى ملفات مفقودة، ليتم تحويل المتسبب فى ذلك للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وإحالته للنيابة العامة فى حالة ثبوت المخالفة، حيث يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لمكافحة الفساد الإدارى واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين والمقصرين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمصادرة الفورية بدءًا من أول أكتوبر القادم لأى كميات يتم ضبطها خارج مخازن أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، مع السماح بالتعاقد على أى مكان غير مستغل ولا يتعارض مع الصالح العام للمواطنين، بحيث يتم سداد الرسوم المقررة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، والقيام بإزالة أى منشأة لم يتم إنهاء إجراءات التصالح عليها.

وأعطى أشرف عطية، توجيهاته بالإعداد والتنظيم الجيد بكافة الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث للظهور بالشكل المشرف والراقى الذى يليق بهذه المحافظة العريقة، مع مواصلة التجهيز لعروض الاصطفاف وبروفات المواقف لتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى مواقف طارئة بالشكل النموذجى المطلوب، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومختلف الجهات المختصة، لحين انتهاء عاصفة دانيال.

دخول مشروعات المبادرة الرئاسية للخدمة

كلف المحافظ بدخول أى مشروع يتم الانتهاء منه فى كافة قطاعات العمل العام بقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" للخدمة ليجنى المواطنون ثمار هذه الإنجازات، ويشعروا بما تم بذله من جهود عظيمة فى سبيل الارتقاء والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم، ولا سيما ما يتعلق بمجمعات الخدمات، بحيث يتم تفعيلها وتشغيلها بشكل كامل، وإعداد تقرير تفصيلى بحجم المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين داخل هذه المجمعات.

استعدادات العام الدراسى الجديد

وطالب محافظ أسوان بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتطوير والتجميل بالمدارس بأسلوب ولمسات جمالية، خاصة أنه سيتم مرور اللجان المشتركة بشكل مفاجئ لرصد أى ملاحظات لسرعة تلافيها حتى تكون هذه المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب فى أبهى صورها مع الإعداد لإقامة معرض "أهلًا مدرستى" الذى تنظمه التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الخمس بتخفيضات تصل لـ30%، فضلًا عن التنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم معارض مماثلة بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية.

وأكد محافظ أسوان أنه تم التنسيق بين مديرية التموين ومصانع تعبئة البوتاجاز فى المحافظات المجاورة لزيادة المعروض بما يساهم فى سد احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء من أسطوانات البوتاجاز بأسعار مناسبة لعدم تحميل المواطنين أى أعباء مالية.

وشهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة لتشجيع المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم فى أسرع وقت، إضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم عملاق الأدب العربى الراحل عباس محمود العقاد على مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة أبوسمبل السياحية.