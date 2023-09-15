الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استغلال شاطئ الهانوفيل وقطع غيار سيارات.. مزادات علنية فى الإسكندرية

شاطئ الهانوفيل
شاطئ الهانوفيل

أعلنت محافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمى - في مزايدة علنية عامة بقيمة تأمين المؤقت 80 ألف جنيه.

طرح ماكينات وقطع غيار سيارات

كما أعلنت عن عملية توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية - مناقصة عامة، بقيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

طرح أجهزة الإطفاء 

كما أعلنت عن طرح عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية- مناقصة عامة، بقيمة التأمين المؤقت 48620 جنيها.

قيمة كراسة الشروط

كما أكدت أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها لكل عملية على حدة، يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة -(تليفون وفاكس/ 034234140).

نظام تسديد التأمين 

وأكدت أنه يتم تسديد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية، بالإضافة إلي يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، مؤكدة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

محافظة الاسكندرية شاطئ الهانوفيل قطع غيار كراسة الشروط العقود الحكومية مزايدة علنية عامة

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