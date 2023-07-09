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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن عن عدد من العمليات والمزايدات العلنية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدة عمليات ومزايدات علنية.

وجاءت العمليات كالتالي:

جلسة يوم الإثنين 10 /7 / 2023

1_عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي_ مزايدة علنية عامة

- قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد  16/ 7 / 2023

2_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار اللازمة والمطلوبة لسيارات الأوناش التابعة لإدارة المرور_ مناقصة عامة

-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الإثنين  17/ 7 / 2023

3_عملية شراء زي موحد للعاملين بساحات ومواقف الانتظار التي تدار بمعرفة مشروع محطات الركاب والانتظار_ مناقصة عامة

-قيمة التأمين المؤقت 1800 جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

وأوضحت خلال البيان أن للحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية، وللاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

عامًا بأن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

محافظة الاسكندرية عمليات ومزايدات علنية حق استغلال شاطىء إدارة التعاقدات كراسة الشروط والمواصفات

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