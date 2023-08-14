الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الإسكندرية تُعلن عن مناقصة لاختيار شركات متخصصة في أعمال الإزالة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأشارت المحافظة في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه على الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظه الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".

على أن يتم تقديم المستندات الآتية:

١- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى)
٢- البطاقة الضريبية (سارية)
٣- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات
٤- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية
٥- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة
٦- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة
٧- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات 
٨ - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى ٢٠٢٣/٨/٢٣، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده اعلاه.

علمًا بأن تقديم الطلب لايترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.

الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات الإسكندرية الشركات المتخصصة محافظة الاسكندرية

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