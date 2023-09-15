الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو ضحكة جنان.. إسماعيل ياسين برع في الغناء والتمثيل والمونولوج (فيديو)

إسماعيل ياسين.
إسماعيل ياسين.

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، تقريرًا بمناسبة ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين.

إسماعيل ياسين ممثل كوميدي مصري من مواليد 15 سبتمبر 1912 في محافظة السويس، وألتحق بأحد الكتاتيب ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي.

وانتقل إسماعيل ياسين إلى القاهرة في بدايات الثلاثينيات ليبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، ولكنه امتلك الصفات التي جعلت منه نجمًا من نجوم الاستعراض، حيث أنه مطرب ومونولوجست وممثل.

 

أحد رواد فن المونولوج على امتداد عشر سنوات

 

ظل إسماعيل ياسين أحد رواد فن المونولوج على امتداد عشر سنوات من 1935 إلى 1945، ثم عمل بالسينما، وفي عام 1939 كان بداية دخوله السينما عندما اختاره فؤاد الجزايرلي ليشترك في فيلم "خلف الحبايب".

في عام 1944 جذبت موهبته انتباه أنور وجدي، فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم "الناصح"، وبداية من عام 1955 كون هو وتوأمه الفني أبو السعود الإبياري مع المخرج فطين عبد الوهاب ثلاثيًا من أهم الثلاثيات في تاريخ السينما المصرية.

لإسماعيل يس مشاهد لا تنسى سواء في أفلام قام ببطولتها أو قدم الدور الثاني منها فيلم "الآنسة ماما" لحلمي رفلة 1950، كما قدم للمسرح 60 مسرحية سجلت جميعها للتليفزيون.

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