الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

103 فعاليات ثقافية وفنية خلال أسبوع بالمنوفية

فاعليات ثقافة المنوفية
فاعليات ثقافة المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعي القومي لدى المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الثقافة، أنه تم إقامة (103) نشاطات ثقافية وفنية بـ (27) موقعًا ثقافيًا بإجمالي ألف و571 مستفيدًا وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر وبالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعي الأثري والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم العالي والأوقاف والكنيسة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وكذا تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وأشار محافظ المنوفية، إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدًا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية فرع ثقافة المنوفية تنظيم فاعليات فنية توعوية وثقافية تنظيم 103نشاط في أسبوع واحد ثقافة المنوفية

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