الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القابضة للمياه" تنظم تدريبًا متقدمًا على تشغيل محطات معالجة الصرف الصحى

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والكيميائيين  المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى هذا القطاع.

 

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الجانب الهولندى ممثلا فى المعهد العالمى للبيئة والبنية التحتيه بدلفت (IHE-Delft) والأكاديمية العالمية للمياه بهولندا (WWA) وبحضور سكرتير أول السفارة الهولندية بالقاهرة وخبير إدارة المياه، دورة تدريبية تحت عنوان "بناء الكوادر في تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة" خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لمدة 5 أيام بالتعاون مع خبراء هولنديين، وبمشاركة 35 مهندسا وكيميائيا من مسئولي التشغيل والصيانة من الشركه القابضة والشركات التابعة.

تكنولوجيات معالجة الصرف الصحي المستخدمة في مصر

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كما تمت مناقشة الأساليب القياسية لتشغيل وصيانة تكنولوجيات المعالجة المختلفة بهدف إعادة استخدمها طبقا لدرجات الكود المصرى ٥.١/٢٠١٥، وكذلك إدارة الحمأة والنظرة المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتمت مناقشة التحديات المختلفة في تشغيل وصيانة تكنولوجيات معالجة الصرف الصحي المستخدمة في مصر.

التحديات التي تواجه المهندسين والكيميائيين والفنيين 

وقال الأستاذ الدكتور رفعت عبدالوهاب -منسق الدورة التدريبية مع الجانب الهولندي، والمستشار الفني للبحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدورة التدريبية تهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المهندسين والكيميائيين والفنيين من النظم المختلفة من التكنولوجيات، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مع الجانب الهولندي المنظومات  المقترحة للصرف الصحي للتجمعات الصغيرة وأساليب إدارتها.

القابضة لمياة الشرب ممدوح رسلان محطات مياه الصرف الصحي الاستثمارات الضخمة معالجة الصرف الصحي

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