الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروع احلال وتجديد نظام SCADA بمحطة بروض الفرج

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال تطوير نظام الاسكادا سيتم بمحطة مياه روض الفرج ضمن خطة  التحول الرقمى لمواكبة رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لميكنة منظومات العمل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر نائبا رئيس  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
قال المهندس مصطفى  الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه  تم الانتهاء من مشروع احلال وتجديد نظام SCADA  بغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية بمحطة مياه روض الفرج، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة SCADA لتحقيق التكامل مع المنظومة الرقمية الموحدة للشركة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

أكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى وتحقيق التكامل بين جميع منظومات العمل داخل الشركة لتحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق التحول الرقمي الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين

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