الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مذكرة تفاهم بين "جائزة مصر للتميز الحكومي" و"القابضة لمياه الشرب" لتطبيق جوائز التميز الداخلي

مذكرة تفاهم بين جائزة
مذكرة تفاهم بين "جائزة مصر للتميز الحكومي

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ ثقافة التميز وإحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الدولة المختلفة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جاء التوقيع على هامش اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الداخلية بالشركة القابضة، برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وبحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتور جراح الزعبي، مستشار وخبير تطوير الأداء والتميز المؤسسي- هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور وائل زكريا، مستشار التميز المؤسسي والتحول الرقمي مع السيد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس الإدارة لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية.

إطلاق الجوائز الداخلية 

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار السفير هشام بدر إلى أن إطلاق الجوائز الداخلية بالشركة القابضة والذي جاء بناء على طلب الشركة للتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومي لإطلاق منظومة التميز الداخلية بها؛ من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة والشركات التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تقديره للمجهودات المبذولة وحرص قيادات الشركة على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والسعي لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي والتي تعد مباردة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي الخدمي.

وأضاف بدر، أن توقيع مذكر التفاهم بين الجانبين يهدف الى وضع اطار عام للتعاون وتحديد آلية للتنسيق الفعال بين الطرفين من خلال الاستعانة بخبرات فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تأهيل ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التميز والعمل على تطبيق ونشر منهجية وآليات التميز الحكومي بنظام النجوم العالمي في مجالي الخط الساخن وخدمة العملاء. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية الشركة وكوادرها بما يسهم في تأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

ومن جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان أن الشراكة بين الشركة القابضة وجائزة مصر للتميز الحكومي، أثمرت عن إطلاق جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة، كأولى المبادرات لتطبيق مفهوم التميز فى القطاعات الحكومية الخدمية، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 واستكمالا لما تحققه الدولة من نهضة وتنمية فى ملف المرافق وتطوير البنية التحتية.

تطوير المورد البشرى

وأكد رسلان أن جائزة التميز الداخلي هي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، وقياس تأثير وفاعلية التميز في تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين، كما تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز إقليمية والدولية، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، للتوسع في تطبيق الجائزة في مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التي طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها في جائزة تميز الشركة القابضة.

وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور أحمد صديق مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة تمهيدا لاعتماد النتائج النهائية لأفضل 3 مراكز خدمة عملاء وأفضل 3 مراكز اتصال وذلك على مستوى و 150 مركز خدمة عملاء مطور و 25 خط ساخن لشركات المياه التابعة بالجمهورية.

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