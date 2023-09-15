الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاستشعار: الذكاء الاصطناعى يسهم فى تتبع الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستشعار ونظم المعلومات الجغرافية يسهم في تتبع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ودراسة التغير في استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي. 

وأشار بلال في تصريح صحفي إلى أن تلك التقنيات تساعد أيضًا في فصل وتصنيف المحاصيل الزراعية وتحديد نوعيتها وحساب مساحة كل محصول على مستوى الوحدة الإنتاجية (الفدان).

الأمن الغذائي من أهم أولويات الحكومة 

وقال إن قضية الأمن الغذائي من أهم أولويات الحكومة المصرية ولذا قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال مشروعات الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضى مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر. 

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وأضاف أن الاعتماد على التقنيات الحديثة يساعد أصحاب القرار، على اتخاذ القرارات الزراعية السليمة، مما يحقق الاستفادة القصوى من تنفيذ مشروعات زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق أعلى ربحية وتقليل نسبة التلوث بها.

حصر وتصنيف وتقييم الأراضى وتحديد التراكيب المحصولية

وكشف الدكتور عبدالعزيز بلال، عن دور الشعبة في استخدام الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاتصالات وتقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات والبيانات الضخمة والنمذجة العددية والفراغية، في مجالات الزراعة الذكية وبناء قواعد البيانات الرقمية وحصر وتصنيف وتقييم الأراضي وتحديد التراكيب المحصولية المثلى.

التنبؤ بإنتاجية المحصول وأيضًا دراسة الإصابات الحشرية

كما لفت  أيضا إلى أنه يتم استخدام تلك التقنيات كذلك في رصد وحصر المحاصيل الزراعية والتنبؤ بإنتاجية المحصول وأيضا دراسة الإصابات الحشرية والأمراض التي تتعرض لها النباتات، مما يحقق الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والماء والطاقة والأسمدة والمبيدات وغيرها.

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