ثمار 30 يونيو.. زيادة مساحة الرقعة الزراعية ومشروع الدلتا الجديدة

أكدت الدكتورة هدى رجب مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من ثمار 30 يونيو زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع جنة مصر ومستقبل مصر والذي يمكن من زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والتي لمصر بها عجز وتحد من الاستيراد من الخارج وتؤدي إلى زيادة الإنتاج من المنتجات المستحقة من محاصيل الحبوب والتي تدخل في إنتاج الدواجن واللحوم.

وقالت مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة لـ "الدستور"، انه تم الاستفادة من مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي عن طريق المعالجة الثلاثية ، واستخدام الطاقة الشمسية التي أدت إلى التوسع في في المساحات الزراعية الكبيرة ، حيث تعاني مصر من التفتيش الحيازي والتي قضت على المساحات الزراعية مما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يساعد على التجميع الحيازي والتشجيع على تسويق المحاصيل الاستراتيجية، مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل في جنوب الوادي والدلتا الجديدة، كما شجع الرئيس على تحديد أسعار استرشادية للمزارعين كما حدث في محصول القمح وفول الصويا ومحصول الذرة والذي أدى إلى التوسع في هذه المحاصيل على مستوى الجمهورية .

- مشروعات الاستصلاح والدلتا الجديد من أبرز ثمار 30 يونيو

قال الدكتور على إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من ثمار 30 يونيو مشروع الدلتا الجديدة وعدد من مشروعات الاستصلاح وأن مساحة هذا المشروع القومي العملاق خلال الفترة المقبلة ستصل لنحو 2.2 مليون فدان، تستهدف المرحلة الحالية زراعة 1 مليون فدان وفقًا لكميات المياه المتاحة، وهو من أهم المشروعات التي تتميز بقربها الجغرافي من أراضي مناطق غرب ووسط الدلتا، وهو شريان جديد يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

وأضاف أستاذ الأراضي والمياه بمعهد بحوث الأراضي، أن المشروع يتميز بتوافر شبكات طرق تربطه بالموانئ البحرية الذي تدعم منظومة تصدير الحاصلات الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة بالمشروع، و مشروع مستقبل مصر الزراعي بالمنطقة من أهم المؤشرات التي تؤكد نجاح الزراعة بهذا المكان وتحقيقها العائد الاقتصادي المطلوب، ودوره في تطبيق نظم الري الحديثة إضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعي والزراعات المحمية وثلاجات حفظ الحاصلات، محطات تعبئة وحفظ، وصوامع تخزين، ومحطات لإنتاج التقاوي.